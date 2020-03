Frankfurt am Main

Urteil nach Schuss auf Lebensgefährtin erwartet

04.03.2020, 01:28 Uhr | dpa

Nach einem Schuss auf seine Partnerin wird im Prozess am heutigen Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf eine Strafe von zehn Jahren und zwei Monaten Haft für den 50 Jahre alten Angeklagten. Laut Anklage gab er im Februar vergangenen Jahres am "Straßenstrich" am Frankfurter Messegelände auf seine Lebensgefährtin einen Schuss aus einer mehr als hundert Jahre alten Armeepistole ab. Die Kugel blieb im Kiefer der 30 Jahre alten Prostituierten stecken. Danach schoss er sich selbst in den Kopf, doch der Suizidversuch misslang. Der Prozess vor der Schwurgerichtskammer lief seit Anfang Januar.