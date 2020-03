Von Einsatzkräften abgesperrt

ICE wegen Corona-Verdachts in Frankfurt zeitweise gestoppt

04.03.2020, 13:01 Uhr | dpa

Ein ICE wurde am Bahnhof Frankfurt-Süd angehalten: An Bord befand sich ein Mann mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. (Quelle: Andreas Arnold/dpa)

In Frankfurt-Süd ist ein ICE vorsorglich angehalten worden. Ein Fahrgast mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion befand sich im Zug. Nach einer Stunde gab es dann eine Entwarnung.

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls ist in Frankfurt ein ICE vorübergend gestoppt worden. Das teilte die Bundespolizeiinspektion am Mittwochmittag mit. Am Vormittag gegen 10.45 Uhr sei die Meldung eingegangen, "dass sich in einem ICE aus Kiel eine männliche Person mit Verdacht auf den Corona-Virus befinden würde", hieß es in der Mitteilung. Der Zug war unterwegs nach Stuttgart, an Bord seien 300 Reisende.

"Da der ICE sich auf der Fahrt in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof befand, wurde er auf Anordnung der Bundespolizei in Frankfurt am Main Süd gestoppt und am Gleis 8 von Einsatzkräften abgesperrt." Die betreffende Person sei im Zug isoliert und das Gesundheitsamt informiert worden.



Um kurz nach 12 Uhr gab es dann die Entwarnung und der ICE wurde wieder freigegeben. Details zu der Entscheidung über den Mann wurden zunächst nicht mitgeteilt.