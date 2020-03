Frankfurt am Main

Fraport will belastete Erde von Bau bis Herbst entsorgen

04.03.2020, 13:07 Uhr | dpa

Der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport will bis zum Herbst dieses Jahres belastetes Erdreich vom Bau des Terminals 3 fachgerecht auf Deponien entsorgen. 30 000 Kubikmeter mit polyfluorierten Chemikalien (PFC) belasteter Erde seien bislang abtransportiert worden, teilte die Fraport AG am Mittwoch mit. Entsorgt werden soll der Erdaushub auf Deponien in Bayern, Nordrhein-Westfalen und in Ostdeutschland. Die Gesamtmenge des überschüssigen und nicht für eine Wiederverwendung auf der Baustelle geeigneten Bodens betrage 400 000 Kubikmeter.

"Wir sind zuversichtlich, dass ein Großteil des überschüssigen mit PFC belasteten Bodenmaterials bis zum Herbst abtransportiert ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Stefan Schulte. Stand heute gehe man davon aus, dass das beantragte Bodenlager nicht benötigt werde. "Trotzdem halten wir an dem Antrag fest, um Handlungsspielräume im Falle von Komplikationen zu haben." Das Terminal 3 des größten deutschen Airports für bis zu 25 Millionen Passagiere jährlich entsteht im Süden des Flughafens.

Fraport hat für das verseuchte Erdreich ein zeitlich begrenztes Zwischenlager für rund 600 000 Kubikmeter Erdreich beantragt. An diesem Freitag (6. März) endet im Genehmigungsverfahren die Einspruchsfrist für die Halde. PFC sind im Boden nicht abbaubar, können Nahrung und Trinkwasser verunreinigen und gelten als gesundheitsschädlich.