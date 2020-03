Groß-Gerau

Finanzminister skeptisch zu Corona-Konjunkturprogramm

05.03.2020, 16:15 Uhr | dpa

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) lehnt gesonderte Konjunkturprogramme zur Linderung der Coronavirus-Krise ab. Die Störung globaler Wertschöpfungsketten könne durch klassische konjunkturpolitische Maßnahmen wie Steuersenkungen oder zusätzliche staatliche Investitionsprogramme kaum bekämpft werden, erklärte der Minister am Donnerstag in Wiesbaden. "Wo Lieferketten unterbrochen sind und Bänder stillstehen, weil die Beschäftigten krank sind, bringt auch zusätzliches Geld nichts in Gang", sagte Schäfer laut einer Mitteilung.

Hessen sei gut vorbereitet auf die konjunkturellen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und setze auf bewährte Mittel. Dazu gehörten das Kurzarbeitergeld und kurzfristige Liquiditätshilfen für betroffene Unternehmen. Dafür stehe zum einen ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Zum anderen würden die Finanzämter noch einmal sensibilisiert, etwaige Anträge auf Steuerstundungen oder geringere Vorauszahlungen zügig zu prüfen. Auch so könnten die Unternehmen entlastet werden.