Zwei Vorfälle

Zehnjähriger soll Brände in Frankfurter Kita gelegt haben

06.03.2020, 19:50 Uhr | dpa

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen: In Frankfurt soll ein zehnjähriger Junge zweimal Brände in einer Kindertagesstätte gelegt haben. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Innerhalb weniger Tage hat es zweimal in einer Kindertagesstätte in Frankfurt gebrannt. Der Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Ein Grundschüler soll dafür verantwortlich sein.

Ein zehnjähriger Junge hat nach Polizeiangaben in einer Kindertagesstätte in Frankfurt zwei Brände gelegt. Menschen seien dabei nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden werde auf über 10.000 Euro geschätzt.

Zwei weitere Kinder im Alter von acht und neun Jahren seien bei den mutmaßlichen Brandstiftungen dabei gewesen, jedoch nach eigenen Angaben selbst nicht tätig geworden. Zunächst soll der Junge am vergangenen Samstag am Hinterausgang der Kita eine Kommode und Bretter angezündet haben.



Durch die Hitze wurden die Fensterscheiben zerstört, der Rauch zog in das Gebäude. Am Dienstag soll der Grundschüler an der Kita einen Zaun und ein Plakat angezündet haben, der Schaden war dabei nur gering.