Frankfurt am Main

Task-Force zur Awo-Frankfurt legt bis Ende April Bericht vor

06.03.2020, 21:30 Uhr | dpa

Die Task-Force zur Aufklärung der Missstände bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) will spätestens zur Bezirkskonferenz am 25. April ihren Abschlussbericht vorlegen. Dies teilte der Pressesprecher der Awo Hessen-Süd, Swen Klingelhöfer, am Freitagabend nach einer Sitzung des Bezirksausschusses mit. Leiterin der Task-Force ist die Rechtsanwältin und frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin.

Weiter berichtete Klingelhöfer, dass mit dem Awo-Bundesverband ein Gesprächstermin vereinbart werden soll, "um die derzeitigen Missstimmungen auszuräumen". Der Entwurf eines Zwischenberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte liege vor, doch müssten noch offene Fragen erörtert werden.

Seit Monaten ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen Betrugs- und Untreueverdachts gegen mehrere Verdächtige. Die Stadt Frankfurt stellte ebenfalls Strafanzeige. Auch Berichte über ungewöhnlich hohe Gehälter für einige Frankfurter Awo-Funktionäre und Luxus-Dienstwagen hatten für Kritik bei vielen Ehrenamtlern und beim Bundesvorstand gesorgt. Die meisten bisherigen Präsidiumsmitglieder des Kreisverbands hatten im vergangenen Dezember ihre Ämter niedergelegt.