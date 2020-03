Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt will bei Bayer Leverkusen bestehen

07.03.2020, 01:13 Uhr | dpa

Nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals hofft Eintracht Frankfurt im Gastspiel bei Bayer Leverkusen auf ein weiteres Erfolgserlebnis. Die Hessen sind in der Partie beim Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag jedoch Außenseiter. Für Eintracht-Trainer Adi Hütter zählt die Werkself sogar zu den Titelkandidaten in dieser Saison. In der Vorsaison kassierten die Frankfurter in Leverkusen eine herbe 1:6-Pleite. In den Kader zurückkehren dürfte Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der am vergangenen Mittwoch im Pokalspiel gegen Werder Bremen wegen einer Magen-Darm-Verstimmung gefehlt hatte.