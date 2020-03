Frankfurt am Main

Frankfurter Hauptbahnhof mit meisten Straftaten

07.03.2020, 12:06 Uhr | dpa

Am Frankfurter Hauptbahnhof wurden im vergangenen Jahr so viele Straftaten registriert wie an keinem anderen Bahnhof Deutschlands. Die Bundespolizei verzeichnete 2019 dort 4787 Delikte, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage unter anderem der FDP-Fraktion hervorgeht. Damit liegt Frankfurt noch vor dem Kölner Hauptbahnhof (4357) und deutlich vor dem Hamburger Hauptbahnhof (3556). Hessenweit auf Platz 2 liegt laut Statistik der Bahnhof am Frankfurter Flughafen (561), gefolgt von Fulda (422).

Das Ministerium beruft sich in seiner Antwort auf die Daten der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES). Diese bildet allerdings nur den Sachverhalt ab, den die Beamten zunächst vorfinden. Weitere Ermittlungsergebnisse werden darin nicht berücksichtigt. Vergleichszahlen zum Vorjahr lagen nicht vor.