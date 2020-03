Frankfurt am Main

Szenarien der "Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen"

09.03.2020, 14:38 Uhr | dpa

Mehr als 800 Millionen Euro kommen auf die Stadt Frankfurt zu, wenn sie Schauspiel und Oper in die Zukunft führen will. Die "Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen" hatte am 23. Januar ihren Prüfbericht vorgestellt. Dafür wurden vier Szenarien durchgerechnet. Kernaussage: Die Städtischen Bühnen zu sanieren wäre nicht günstiger als sie neu zu bauen.

Eine Basissanierung (1) käme laut Prüfbericht auf 826,3 Millionen Euro. Eine Sanierung mit Verbesserungen (2) würde 918,3 Millionen Euro kosten. Für einen Neubau gibt es zwei Optionen. In einem Fall würden beide Bühnen während der Bauzeit ausgelagert und zögen danach gemeinsam zurück an den Willy-Brandt-Platz (3): Das würde laut Stabsstelle 874,9 Millionen Euro kosten. Im anderen Fall zöge ein Haus dauerhaft in einen Neubau an anderer Stelle (4): Das würde 809,3 beziehungsweise 859,1 Millionen Euro kosten, je nachdem ob Schauspiel oder Oper in ein Übergangsquartier gingen.