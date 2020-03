Frankfurt am Main

Livestream statt Publikumskonzert beim Hessischen Rundfunk

10.03.2020, 19:53 Uhr | dpa

Mit Konzertabsagen hat der Hessische Rundfunk (HR) auf die Empfehlungen des Sozialministeriums in Wiesbaden angesichts des neuen Coronavirus reagiert. Um die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 einzudämmen, soll es in Hessen vorerst keine großen Konzerte oder ähnliche Menschensammlungen mehr geben. Zwei für Donnerstag und Freitag geplante Sinfoniekonzerte des HR wurden daraufhin abgesagt, wie der HR am Dienstagabend mitteilte. Zwei Konzerte der Bigband wurden verschoben.

Damit Musikfreunde trotzdem zu einem Hörgenuss kommen, spielt das HR-Sinfonieorchester am Donnerstag trotzdem ein gegebenenfalls leicht verändertes Programm - aber ohne Publikum vor Ort, der Auftritt wird stattdessen live gestreamt. Er werde von 20 Uhr an auf Youtube und unter www.hr-sinfonieorchester.de zu sehen sein, hieß es.