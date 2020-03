Frankfurt am Main

Europa-League-Spiel Frankfurt gegen Basel mit Zuschauern

11.03.2020, 09:59 Uhr | dpa

Das Europa-League-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel findet vor vollen Rängen statt. Dies verkündete der zuständige Frankfurter Stadtrat Stefan Majer am Mittwoch. Bei dieser Entscheidung sei man der fachlichen Empfehlung des Frankfurter Gesundheitsamtes gefolgt. Für das Hinspiel des hessischen Fußball-Bundesligisten am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gelten jedoch Auflagen. "Panik ist ein schlechter Ratgeber. In der momentan zugespitzten Situation bedarf es einen kühlen Kopfes", begründete Majer die Entscheidung, die Partie weder abzusagen noch das Publikum auszuschließen.