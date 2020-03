Frankfurt am Main

Aufhebung des Haftbefehls gegen mutmaßlichen IS-Emir

12.03.2020, 13:51 Uhr | dpa

Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) hat den Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Islamisten aufgehoben, der sich seit Mitte Januar wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verantworten muss. In dem am Donnerstag bekanntgewordenen Gerichtsbeschluss heißt es, der 33 Jahre alte Syrer sei nicht mehr dringend verdächtig, Mitglied im "IS" gewesen zu sein. Laut Anklage soll er als sogenannter Emir auch mehr als 20 Kämpfer kommandiert haben. AZ 5-2 OJs 32/18-1/19

Die Ehefrau des Angeklagten, auf deren Aussage sich die Anklage vor allem gestützt hatte, hatte in dem Verfahren die Aussage verweigert. Nachdem auch ein weiterer Zeuge eine nur zweifelhafte Aussage abgegeben habe und keine objektiven Beweismittel wie Schriftstücke, Fotos oder Videofilme vorhanden seien, könne der dringende Verdacht gegen den Angeklagten nicht aufrecht erhalten werden, begründete das Gericht die Aufhebung des Haftbefehls.

Der Prozess wird unterdessen fortgesetzt. Voraussichtlich Ende März kommt es zu den Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung. Das Urteil wird am 1. April erwartet.