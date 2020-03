Frankfurt am Main

Städtische Veranstaltungen wegen Coronavirus abgesagt

12.03.2020, 16:51 Uhr | dpa

Frankfurt sagt wegen des Coronavirus alle zentralen städtischen Veranstaltungen vorerst ab. Betroffen sei unter anderem ein Einbürgerungsempfang in der Paulskirche, ein Festakt anlässlich des 40-jährigen Bestehens des English Theatre sowie Auszeichnungen und Ehrungen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Sie sollen nach Möglichkeit später im Jahr nachgeholt werden. Betroffen sind den Angaben zufolge städtische Veranstaltungen im Kaisersaal, im Römer und in der Paulskirche bis einschließlich der Osterferien.

"Wir haben in den vergangenen Tagen gemerkt, dass sich Einschätzungen fast täglich ändern, dass auch die Verunsicherung auf Seiten von Veranstaltern zunimmt. Mit dieser Entscheidung möchte ich ein Stückweit für mehr Klarheit und Planungssicherheit sorgen", wird Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zitiert.