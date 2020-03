Frankfurt am Main

Resolution fordert mehr Bauland in Rhein-Main

13.03.2020, 01:32 Uhr | dpa

Mit einer gemeinsamen Resolution wollen mehr als 20 Organisationen, Institutionen und Verbände die Kommunen im Rhein-Main-Gebiet auffordern, mehr Bauland auszuweisen. Das Papier soll heute in Frankfurt vorgestellt und unterzeichnet werden. Landkreise, Gemeinden und Städte der Region sollen "sich ihrer Verantwortung für die ansässigen sowie die hinzuziehenden Unternehmen und Fachkräfte der Region" stellen und Wachstum und Beschäftigung ermöglichen, heißt es in der Einladung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt.

Die schwarz-grüne Landesregierung stellte vergangenen Oktober ihr Konzept eines "Großen Frankfurter Bogens" vor, um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum anzugehen. Kommunen erhalten dabei finanzielle Unterstützung, etwa bei der Ermittlung geeigneter Bauflächen. Zuschüsse gibt es auch zum Bau von Sozialwohnungen sowie Kitas und Bürgerhäusern. Unterstützt werden Städte und Gemeinden, die per Bahn in weniger als 30 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof aus zu erreichen sind.