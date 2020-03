Frankfurt am Main

Resolution fordert von Kommunen mehr Bauland in Rhein-Main

13.03.2020, 12:18 Uhr | dpa

Angesichts des Wohnungsmangels im Rhein-Main-Gebiet haben 22 Organisationen, Institutionen und Verbände die Kommunen aufgefordert, mehr Bauland auszuweisen. Eine entsprechende Resolution wurde am Freitag in Frankfurt unterzeichnet. Landkreise, Gemeinden und Städte sollen "sich ihrer Verantwortung für die ansässigen sowie die hinzuziehenden Unternehmen und Fachkräfte der Region" stellen und Wachstum und Beschäftigung ermöglichen, heißt es in dem Text. Zu den Unterzeichnern gehören Verbände aus Wirtschaft und Baugewerbe, aber auch Gewerkschaften, die Frankfurter Universitäten und der Mieterschutzverein Frankfurt.

Es fehlten Wohnraum für dringend benötigte Fachkräfte und Gewerbeflächen, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, Ulrich Caspar. Ohne Fortschritte in dem Bereich drohten die Interessen der Unternehmen und Institutionen sowie der Beschäftigten massiv in Mitleidenschaft geraten, heißt es in der Resolution.