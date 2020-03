Frankfurt am Main

Mehr Einrichtungen für Coronavirus-Test in Hessen

13.03.2020, 15:57 Uhr | dpa

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen eröffnet in der kommenden Woche weitere Coronavirus-Testcenter. Zu den bereits arbeitenden zehn Einrichtungen sollen sechs hinzukommen, wie ein Sprecher am Freitag in Frankfurt berichtete. "Wir sorgen mit der Aufstockung der Testcenter dafür, dass fast jeder Bürger Hessens innerhalb eines Radius von 30 Kilometer ein Testcenter erreichen kann", teilte die Vereinigung (KV) weiter mit. Es sei allerdings "realitätsfremd", in jedem Landkreis ein Testcenter einzurichten, da es dafür nicht genügend Personal gebe.

Es sei medizinisch auch nicht sinnvoll, Massentests auf den Erreger Sars-CoV-2 ohne Indikation durchzuführen, betonten die KV-Vorstandsvorsitzenden Frank Dastych und Eckhard Starke der Mitteilung zufolge. "Denn auch die Labore sind mittlerweile an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen - deshalb müssen wir die Tests dringend auf diejenigen Patienten beschränken, bei denen eine medizinische Indikation nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts besteht."