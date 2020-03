Frankfurt am Main

Neue Umbuchungsmöglichkeiten für Lufthansa-Kunden

13.03.2020, 16:47 Uhr | dpa

Ein Airbus A-380 der Lufthansa wird über das Rollfeld des Flughafens in Frankfurt zu seiner Parkposition gezogen. Foto: Boris Roessler/dpa (Quelle: dpa)

Lufthansa-Kunden erhalten in der Coronaviruskrise erweiterte Möglichkeiten zur Umbuchung ihrer Tickets. Sie müssen sich bei einer Flugabsage oder auch bei stattfindenden Verbindungen, die der Kunde nicht wahrnimmt, zunächst nicht auf ein neues Flugdatum festlegen, wie der Konzern für seine Fluggesellschaften Lufthansa, Swiss, Brussels, Austrian und Air Dolomiti am Freitag in Frankfurt mitteilte. Bis zum 1. Juni könnten die Kunden dann ohne zusätzliche Gebühren entscheiden, wann sie das Ticket im Laufe dieses Jahres nutzen wollen. Die Regelung gilt zunächst für Tickets, die bis einschließlich Donnerstag gebucht worden waren und ein bestätigtes Reisedatum bis einschließlich 30. April tragen.