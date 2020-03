Frankfurt am Main

Um Versorgung zu gewährleisten: Lkws fahren auch am Sonntag

15.03.2020, 11:52 Uhr | dpa

Das wegen der Coronavirus-Epidemie aufgehobene Sonntagsfahrverbot für Lkw macht sich auch auf hessischen Autobahnen bemerkbar. Unter anderem auf der A3 am Offenbacher Kreuz waren an diesem Sonntag vereinzelt Lastwagen unterwegs.

Um die Versorgung mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln sicherzustellen, hatte die Landesregierung am Mittwoch einen Erlass vorgestellt, wonach Lastwagen in Hessen auch an Sonn- und Feiertagen unterwegs sein können. Demnach gelte die Regelung zunächst bis Ende Juni.

Der Einzelhandel spüre die Unsicherheit der Bürger wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus, hatte der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erklärt. So komme es darauf an, Waren aus den Zentrallagern möglichst schnell zu den Supermärkten zu bekommen.