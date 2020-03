Frankfurt am Main

Frauenfußball-Bundesliga bis 19. April ausgesetzt

16.03.2020, 17:39 Uhr | dpa

Im deutschen Frauenfußball sind die Partien der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie die DFB-Pokalspiele vorerst bis zum 19. April ausgesetzt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. "Die Entscheidung ist aus meiner Sicht alternativlos", sagte Tim Schumacher, der Geschäftsführer des deutschen Meisters und Bundesliga-Tabellenführers VfL Wolfsburg. "Der Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus ist eine große gesellschaftliche Herausforderung, die sich nicht mit der Aufrechterhaltung eines geordneten Trainings- und Spielbetriebs vereinbaren lässt."

Wie und wann der Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie wieder aufgenommen wird, ist laut DFB noch offen. Der Ausschuss-Vorsitzende der Frauenfußball-Bundesliga, Siggi Dietrich, hatte zuvor bereits dem "Kicker" gesagt, dass die Saison "sicherlich nicht wie geplant am 17. Mai zu Ende sein" werde.

In der Frauen-Bundesliga war der Spielbetrieb bislang nur bis zum 26. März ausgesetzt. Nun sind auch die nächsten beiden Liga-Spieltage, die Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal am kommenden Wochenende und das anschließende Halbfinale erst einmal abgesagt.

Über die voraussichtliche Absage des EM-Qualifikationsspiels gegen Irland am 11. April in Münster entscheidet die UEFA am Dienstag.