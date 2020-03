Frankfurt am Main

Nächtlicher Fluglärm: Vermessungsflüge am Flughafen

17.03.2020, 15:11 Uhr | dpa

In den kommenden Nächten müssen sich Anwohner am Frankfurt Flughafen wegen Vermessungsflügen auf Lärm einstellen. Von Donnerstag bis Sonntag (19. bis 22. März) sind diese Flüge geplant, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen am Dienstag mitteilte. Dafür soll an diesen Tagen jeweils von 23 Uhr bis etwa 3 Uhr morgens eine zweimotorige Propellermaschine um die Nordwest-Landebahn sowie die Südbahn kreisen.

Mit den Flügen wird laut DFS die Genauigkeit der sogenannten Instrumentenlandesysteme gemessen, die dem Piloten bei der Landung assistieren. Die Vermessungsflüge müssen laut DFS nachts durchgeführt werden, weil das Verkehrsaufkommen auf dem Frankfurter Flughafen tagsüber zu groß sei. Bei schlechtem Wetter oder technischen Problemen sollen die Arbeiten auf den 27. bis 29. März oder den 3. bis 5. April verschoben werden, hieß es.