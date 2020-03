Frankfurt am Main

Nach Streit auf Kontrahenten losgefahren: Prozess

19.03.2020, 02:24 Uhr | dpa

Versuchter Mord und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr werden vom (morgigen) Donnerstag (9.30 Uhr) an in Frankfurt einem 32-Jährigen zur Last gelegt. Vor dem Landgericht geht es um einen Vorfall, der sich im Oktober vergangenen Jahres im Frankfurter Ostend ereignet hatte. Der angeklagten Rumäne soll laut Anklage nach einem Streit mit seinem Auto auf zwei Männer losgefahren sein. Eines der Opfer sprang zur Seite, das zweite landete den Angaben zufolge zunächst auf der Motorhaube, fiel herunter und wurde danach beinahe noch von dem Auto erfasst. (AZ 3490 Js 245003/19)

Die Schwurgerichtskammer hat zunächst fünf Verhandlungstage bis Mitte April vorgesehen.