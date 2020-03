Frankfurt am Main

Baubranche setzt Arbeit trotz Coronakrise fort

20.03.2020, 15:06 Uhr | dpa

Das Baugewerbe in Hessen setzt trotz der Coronakrise seine Arbeit fort. Die meist kleinen und mittelständischen Firmen in der Branche würden weiter zu den Baustellen im Land fahren, teilte der Verband baugewerblicher Unternehmer Hessen am Freitag mit. Die Aufträge könnten abgearbeitet werden und auf Hygiene am Bau werde geachtet, erklärte Hauptgeschäftsführer Rainer von Borstel.

Der Verband forderte von der Politik, Schlussrechnungen schnell zu begleichen. So könnte die öffentliche Hand nach einem vereinfachten Verfahren etwa 80 Prozent des Betrages auszahlen, schlug er vor. Auch bei laufenden Projekten müssten die Abschläge zügig beglichen werden. Die Ausschreibungen von Arbeiten müssten zudem weiter gehen, forderte von Borstel. "Wir verlieren schnell 4 bis 5 Monate, wenn es zum Stillstand kommt und wir sämtliche Aktivitäten einstellen."