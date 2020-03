Frankfurt am Main

Zweiter Eintracht-Spieler positiv auf Coronavirus getestet

21.03.2020, 19:40 Uhr | dpa

In den Reihen des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ein weiterer Spieler positiv auf den Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Verein am Samstag via Twitter mit. Wie bereits im ersten Fall wurde der Name des Betroffenen nicht genannt. Bei 23 Personen aus dem Umfeld der Profi-Mannschaft fiel der Test hingegen negativ aus. Weitere Testergebnisse sollen folgen.