Frankfurt am Main

Uniklinikum Frankfurt richtet eigene Corona-Klinik ein

24.03.2020, 15:29 Uhr | dpa

Wegen weiter steigender Infektionszahlen bereitet sich das Uniklinikum Frankfurt (KGU) auf die Versorgung einer großen Zahl an Covid-19-Patienten vor. In einem von den übrigen Bereichen abgetrennten Gebäude soll dazu eine organisatorisch eigenständige Klinik betrieben werden, wie das KGU am Dienstag mitteilte. In ihr sollen mit dem Coronavirus infizierte Menschen räumlich getrennt von den übrigen Patienten behandelt werden. Die derzeit in Haus 23 untergebrachten Patienten werden den Angaben zufolge in andere Gebäude verlegt oder entlassen.

"Es handelt sich um eine in der Geschichte unseres Hauses einmalige Umstrukturierung", sagte der Ärztliche Direktor des KGU, Professor Jürgen Graf. Die Planungen für die Umstrukturierung seien bereits abgeschlossen. Die Patienten würden noch im Laufe dieser Woche entsprechend verlegt. Mit der Maßnahme folgt das Klinikum den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.