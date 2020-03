Frankfurt am Main

Dachstuhlbrand an der Frankfurter Fachhochschule

In der Dachkonstruktion des zentralen Gebäudes der Fachhochschule Frankfurt ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, um über Drehleitern von verschiedenen Seiten die Flammen zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Menschen seien nicht in dem Gebäude. Das Feuer sei gegen 16.30 Uhr ausgebrochen. Das komplette Gebäude sei wegen einer Betonzwischendecke zum Dach aber wohl nicht gefährdet. Angaben zur Brandursache gab es zunächst nicht.