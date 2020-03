Frankfurt am Main

Kundin ohrfeigt Verkäuferin wegen Toilettenpapier

26.03.2020, 19:49 Uhr | dpa

Eine Mitarbeiterin räumt in einem Drogeriemarkt Toilettenpapier in Regale. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Aus Furcht, beim Kauf von Toilettenpapier zu kurz zu kommen, hat eine Frau in Frankfurt einer Verkäuferin eine Backpfeife verpasst. Das teilte die hessische Polizei am Donnerstag mit. Die Verkäuferin hatte die Kundin der Hygienevorschrift gemäß am Mittwoch gebeten, am Eingang einer Drogerie zu warten. Dadurch habe sich die 51-Jährige gegenüber anderen Kunden wohl benachteiligt gesehen und der 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sie gestoßen, hieß es. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Als Grund gab die Kundin an, sie habe befürchtet, kein Toilettenpapier zu bekommen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein.