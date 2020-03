Frankfurt am Main

Deutsche Bank spendet 375 000 Schutzmasken

30.03.2020, 17:11 Uhr | dpa

Die Deutsche Bank stellt der Stadt Frankfurt kurzfristig 375 000 OP-Masken zur medizinischen Versorgung kostenfrei bereit. Das Gesundheitsamt werde die Masken zuteilen: an Kliniken, Pflegeeinrichtungen und weitere soziale Einrichtungen sowie Behörden mit besonderen Schutzaufgaben, teilte das Geldhaus am Montag mit. Mit der Spende wolle die Bank in der Corona-Krise "unbürokratisch unterstützen", erklärte Deutsche-Bank-Vize Karl von Rohr. Die Masken stammen den Angaben zufolge aus den Beständen, die die Deutsche Bank im Zuge der Sars-Epidemie angeschafft hatte.