Prozess: Mann soll Tötung von Verwandtem zugesagt haben

01.04.2020, 03:36 Uhr | dpa

Weil er seinem Vater die Tötung eines Verwandten versprochen haben soll, muss sich von heute an ein 23-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt dem Türken die Verabredung eines Totschlags zur Last. Hintergrund des väterlichen Tötungsauftrags sollen Schulden des Verwandten bei der Familie gewesen sein. Der Mann erhielt laut Gericht wenig später tatsächlich einen Messerstich in den Rücken - allerdings nicht vom Angeklagten, sondern von dessen Bruder, gegen den gesondert ermittelt wird.