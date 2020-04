Frankfurt am Main

Corona-Infektionen auch in Frankfurter Altenzentrum

01.04.2020, 19:22 Uhr | dpa

Nach mehreren Krankheitsfällen in hessischen Alters- und Pflegeeinrichtungen sind am Mittwochabend auch Coronavirus-Infektionen in einem Frankfurter Altenzentrum der Johanna Kirchner Stiftung bekannt geworden. Ein Sprecher sagte, zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter seien positiv getestet worden. Es gebe weitere Verdachtsfälle. Für die Mitarbeiter sei Quarantäne angeordnet worden. Die positiv getesteten Bewohner werden den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt. Das Gesundheitsamt sei informiert worden und werde am Donnerstag einen flächendecken Test aller Bewohner und Mitarbeiter der betroffenen Wohnbereiche durchführen.