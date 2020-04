Frankfurt am Main

Hessen entrümpeln Häuser in Corona-Krise

04.04.2020, 08:07 Uhr | dpa

Wegen Kurzarbeit und Kontaktverbot in der Corona-Krise räumen viele Hessen offenbar ihre Häuser und Gärten auf. "Wir haben ein circa dreifach höheres Besucheraufkommen auf unseren sechs Wertstoffhöfen", sagte Stefan Röttele, Sprecher der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es würden insbesondere Sperrmüll, Grünschnitt und Elektroschrott angeliefert. In Kassel und Darmstadt ist die Situation ähnlich.

Private und kommunale Entsorger müssen sich mit einer veränderten Situation arrangieren: Während in Haushalten durch die Beschränkungen in der Corona-Krise mehr Müll anfällt, wird es in der Wirtschaft weniger. Ob Entsorgungsangebote nun geschlossen, erhalten oder erweitert werden sollten, darüber herrscht Uneinigkeit. Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) plädiert für ein uneingeschränktes Offenhalten der Wertstoffhöfe - sonst werde das Entsorgungssystem in Deutschland gestört.