Frankfurt am Main

Polizei stoppt Mann mit Messern und Holzlatte

05.04.2020, 15:13 Uhr | dpa

Einen mit mehreren Messern bewaffneten Mann hat die Polizei am Sonntagmorgen in Frankfurt gestoppt. Der 45-Jährige sei zunächst mit seinem 75 Jahre alten Vater in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nachdem er seinen Vater geohrfeigt habe, habe er sich drei Küchenmesser gegriffen. Mit diesen sowie einer Holzlatte sei er dann in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe gegangen. Dort habe er mehrere Wohnungstüren demoliert. Bei einer Wohnung sprang die Tür auf, der 45-Jährige ließ ein Bild mitgehen.

Die inzwischen alarmierte Polizei fand den Mann schließlich auf der Straße, zwei Messer am Hosenbund sowie ein Messer und die Latte in der Hand. Der Aufforderung, dies wegzulegen, kam er laut Polizei nicht nach. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen ihn fest. Es habe sich herausgestellt, dass der 45-Jährige am Vorabend Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte. Der Mann wurde zu einem Arzt gebracht und kam dann zunächst in eine Psychiatrie.