Gute Nachricht für Lautern: Keine Zulassungsverweigerungen

08.04.2020, 13:43 Uhr | dpa

Der DFB-Präsidium hat das Zulassungsverfahren in der 3. Liga der Männer und der Frauen-Bundesliga gelockert, um die Clubs in der Corona-Krise zu entlasten. Unter anderem werde es in der kommenden Saison keine Zulassungsverweigerungen wegen nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geben. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch in Frankfurt/Main mit. Der Beschluss wird auch dem in finanzielle Not geratenen 1. FC Kaiserslautern helfen.

Den Pfälzern fehlten bereits vor der Corona-Krise elf Millionen Euro, um den Spielbetrieb für die nächste Saison zu sichern. Durch den Ausfall der Spiele hat sich die kritische Lage weiter zugespitzt, eine zusätzliche Million an Einnahmen muss der Fritz-Walter-Club verbuchen.

Die Erteilung möglicher Bedingungen, Auflagen und Sanktionen seien angepasst oder ausgesetzt worden, Punktabzüge nicht vorgesehen, aber Transferauflagen, so der DFB. "Die Maßnahmen sind ebenso notwendig wie logisch. Wir können in der aktuellen Situation nicht die gewohnten Maßstäbe in der 3. Liga und Frauen-Bundesliga ansetzen, das wäre absurd", sagte Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung.

Zahlreiche Drittliga-Clubs fürchten um ihre Existenz, da sie viel mehr als die 1. und 2. Liga auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Das Zulassungsverfahren wird aber in der Krise nicht komplett, die Clubs müssen ihre Finanzdaten weiter erheben.