Frankfurt am Main

Jugendliche ballern mit Scheinwaffe in leerem Haus

14.04.2020, 14:23 Uhr | dpa

Jugendliche haben in einem leerstehenden Haus in Frankfurt mit einer Maschinenpistolen-Attrappe geschossen und damit einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Gebäude im Stadtteil Praunheim sei umstellt und durchsucht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten nahmen die vier Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren fest und informierten deren Eltern. Zeugen hatten am Ostermontag die Schüsse in dem fünfstöckigen Haus gehört und die Polizei alarmiert. Gegen die Jugendlichen wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und Hausfriedensbruchs ermittelt.