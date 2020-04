Frankfurt am Main

Polizei zu Kontaktverbot: Bisher keine größeren Verstöße

18.04.2020, 12:25 Uhr | dpa

Gegen das weitgehende Kontaktverbot zur Eindämmung der Lungenkrankheit Covid-19 erwarten die Polizeipräsidien in Hessen am Samstag weiter keine größeren Verstöße. "Im Großen und Ganzen lief es bisher gut", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Am vergangenen Wochenende habe es hin und wieder Lautprecheransagen gebraucht, um Menschen anzuhalten, nicht zu nah zusammenzusitzen. Dies bleibe erwartungsgemäß auch so.

In Fulda sprach ein Polizeisprecher von einer durchweg "völlig entspannten" Situation. "Es gibt ganz, ganz wenig problematische Sachen." In Wiesbaden meldete die Polizei nach Angaben eines Sprechers bisher lediglich wenige Verstöße. "Ansonsten ist alles noch sehr ruhig", sagte der Sprecher.

Es komme aber, betonte ein Polizeisprecher aus Darmstadt, vor allem auf das Wetter an. In Hessen soll es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Samstag Höchsttemperaturen von 18 bis 25 Grad geben. Von Südwesten her ziehen demnach aber im Laufe des Tages Wolken auf. Es kann dem DWD zufolge einzelne Schauer geben, die sich tagsüber über den Nordosten Hessens ausbreiten.