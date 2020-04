Frankfurt am Main

Eintracht-Kampagne "Auf jetzt!": Hilfe in der Corona-Krise

19.04.2020, 13:53 Uhr | dpa

In der Corona-Krise sind Eintracht Frankfurts Fußball-Profis vielfach präsent, wo Hilfe angebracht ist. Außenverteidiger Danny da Costa besuchte die Universitätsklinik der Stadt, um sich über die Herausforderung der Versorgung von Covid-19-Patienten zu informieren. Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker machte sich in der Arche, einer Anlaufstelle für Kinder, ein Bild über ihre Nöte. Spielgestalter Sebastian Rode interessierte sich in der Diakonie Hessen für die Arbeit von in Corona-Zeiten besonders betroffenen Hilfsbedürftigen. Und Nationaltorwart Kevin Trapp brachte Eintracht-Mitgliedern Essen.

Der hessische Bundesligist nutzt die Corona-Krise mit seiner Kampagne "Auf Jetzt!" für umfangreiche Hilfe und Unterstützung in der Region. "Die Eintracht hat als bedeutender Club dieser Region und großer Traditionsverein eine Vorbildfunktion, kann mit Wucht und Power Menschen verbinden und einen großen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt leisten", erklärte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann die Aktion, die auch ein Dankeschön ist. "2016 hat uns die Region mit "Auf jetzt!" geholfen und mit ihrer Unterstützung die Mannschaft in einer nun fast vierjährigen Erfolgstour zum DFB-Pokalsieg und nach Europa getragen."

Und das Engagement kommt bisher gut an. "Ich bin begeistert, dass ein Fußballer, den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, hierher kommt und sich für unsere Probleme interessiert", sagte ein Bewohner der Diakonie Hessen nach dem Besuch von Rode. Ähnlich äußerte sich der Abteilungsleiter Stefan Gillich: "Es war toll zu sehen, dass sich ein Spieler als Teil der Gesellschaft sieht."