Frankfurt am Main

Mutmaßlicher Heiratsschwindler vor Gericht

20.04.2020, 01:38 Uhr | dpa

Versuchter Heiratsschwindel wird von heute an einem 49 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Angeklagte soll im Internet einer heiratswilligen Frau entsprechende Angebote gemacht, es in Wirklichkeit aber nur auf deren Geld abgesehen haben. Die Höhe des entstandenen Schadens blieb zunächst unklar - die Frau nahm von den Avancen des Angeklagten offenbar Abstand. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst zwei Verhandlungstage vorgesehen.