Holstein Kiel bezieht Quarantäne-Hotel

09.05.2020, 12:20 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Samstag in einem sogenannten Quarantäne-Hotel eingecheckt. Über den Standort ließ der Verein lediglich verlauten, dass er sich im Kieler Umland befindet. Damit erfüllt das Team von Trainer Ole Werner die Vorgaben aus dem Konzept der Deutschen Fußball Liga zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den beiden höchsten deutschen Spielklassen. Sieben Tage vor dem Start muss sich jede Mannschaft abschotten. Die Kieler treten am Samstag nächster Woche (13.00 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg an. Die Trainingseinheiten setzt die Mannschaft wie gewohnt auf dem Areal in Kiel-Projensdorf fort.