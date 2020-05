Frankfurt am Main

Immobilienverband äußert sich zu Preisen in Hessen

12.05.2020, 00:04 Uhr | dpa

Ein Mann raucht am Fenster seiner Wohnung. Foto: picture alliance / Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Immobilienverband IVD Mitte stellt heute die Entwicklung des Immobilienmarkts in Hessen dar. Frank Alexander, Vorstandsmitglied und Verbandssprecher, präsentiere dabei die neuesten Zahlen zu Miet- und Kaufpreisen und erläutere aktuelle Entwicklungen. Immobilien-Experten und Banken gehen bundesweit von einem Stopp bei den zuletzt steigenden Mieten und Immobilienpreisen wegen der Corona-Pandemie aus. Laut dem Mieterbund ist in Hessen davon noch nichts zu spüren: Es gebe auch derzeit Vermieter, die Mieterhöhungen verschickten. Allerdings sei von anderen auch viel Entgegenkommen zu beobachten, beispielsweise wenn Mieter durch Kurzarbeit in finanzielle Nöte gerieten.