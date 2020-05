Frankfurt am Main

Geschäftsmann wegen illegaler Lieferungen vor Gericht

13.05.2020, 01:13 Uhr | dpa

Weil er Gelddruckmaschinen in den Iran geliefert und damit gegen ein Handelsembargo verstoßen haben soll, hat sich vom heutigen Mittwoch an ein 43 Jahre alter Geschäftsmann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die millionenschwere Lieferung geriet laut Anklage im Iran in die Kreise von revolutionären Milizen. Es ist bereits der zweite Prozess gegen den Mann: Bereits 2018 wurde er vom Landgericht Frankfurt zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil jedoch wieder auf. Für den neuen Prozess hat das Gericht zunächst zwei Verhandlungstage vorgesehen. AZ 8920 Js 205544/17