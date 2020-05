Frankfurt am Main

Vereine verzeichnen großes Interesse an Kleingärten

13.05.2020, 05:34 Uhr | dpa

Viele Kleingartenvereine in Hessen haben in den zurückliegenden Wochen einen enormen Zulauf von Interessenten verzeichnet. "Die Vereine werden überrollt mit Anfragen. Das ist der Wahnsinn", sagt Ute Breitenbach von der Stadtgruppe der Kleingärtner in Frankfurt. Es stelle sich allerdings die Frage, ob alle Interessenten wirklich einen Schrebergarten suchten, oder einfach nur einen Platz im Grünen. "So ein Garten bringt viel Verantwortung mit sich und macht auch Arbeit", sagt Breitenbach.

In Zeiten von Corona scheinen Schrebergärten besonders gefragt zu sein - das öffentliche Leben ist über Monate beeinträchtigt, der Sommerurlaub fraglich. Die Nachfrage nach freien Gärten sei eine Reaktion auf die Einschränkungen, sagt auch Reinhold Six, Vorsitzender des Landesverbands der Kleingärtner.

Frankfurt bildet in Hessen die Hochburg der Kleingärtner. In der dicht besiedelten Stadt gibt es nach Angaben des Landesverbands 111 Vereine mit knapp 16 000 Mitgliedern. Hessenweit vertritt der Verband 313 Vereine mit etwa 35 000 Mitgliedern. Hinzu kommen Gärten, die über die Städte und Kommunen verpachtet werden.