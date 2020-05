Frankfurt am Main

US-Airline Delta fliegt wieder nach Frankfurt

15.05.2020, 13:51 Uhr | dpa

Die US-Fluggesellschaft Delta nimmt ihre Verbindung an den größten deutschen Flughafen in Frankfurt wieder auf. Ab dem 23. Mai wird die Strecke Atlanta-Frankfurt drei Mal in der Woche hin und zurück geflogen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Vor der Corona-Krise hatte Delta die Verbindung täglich bedient. Passagiere können die Flüge nur antreten, wenn sie die Ein- und Ausreisekriterien erfüllen.