Frankfurt am Main

Ruhiger Vormittag in Hessen: Hunderte Demonstranten erwartet

16.05.2020, 12:55 Uhr | dpa

In Hessens Städten ist es bis Samstagmittag nach Angaben der Polizei zu keinen gröberen Verstößen gegen die Corona-Regeln gekommen. Laut Polizei verlief bei schönstem Sonnenschein das Leben in den Innenstädten friedlich. Viele Einkäufer waren unterwegs, die ausgedehnten Außenbereiche der wieder eröffneten Gastwirtschaften waren gut besetzt.

"Die Leute halten sich an die Regeln", sagte ein Polizeisprecher in Kassel. Der Zuspruch für die landesweit angekündigten Proteste gegen zu scharfe Pandemie-Regeln blieb zunächst gering. In Bad Hersfeld versammelten sich noch weniger als die ohnehin nur angekündigten zehn Personen, berichtete die Polizei. "Das sind nur Kleingruppen, die haben wir gut im Blick." Größere Kundgebungen waren für den Nachmittag insbesondere in Frankfurt angekündigt.