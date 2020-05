Frankfurt am Main

Gleim bleibt Basketball-Trainer bei den Skyliners

19.05.2020, 08:19 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners setzt auch in der kommenden Saison auf Sebastian Gleim als Chefcoach. Ursprünglich sollte der ehemalige Trainer Gordon Herbert ab Sommer den Job wieder übernehmen. Er werde jedoch weiter das kanadische Nationalteam betreuen und parallel einen Job in Europa oder in der NBA suchen, sagte der Kanadier Herbert der "Frankfurter Rundschau" (Dienstag).

Gleim hatte im Mai 2019 Gordon Herbert, dessen Vertrag für ein Jahr ruhen sollte, als Chefcoach bei den Skyliners ersetzt. Bereits vor sechs Jahren kam Gleim zu den Hessen und durchlief zunächst mehrere Stationen im Nachwuchsbereich der Frankfurter.