Frankfurt am Main

Evangelische Kirche feiert Gottesdienste im Grünen

19.05.2020, 12:14 Uhr | dpa

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Himmelfahrtstag zahlreiche Gottesdienste im Grünen geplant. Angesichts immer noch geltender Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie wollen Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz im Freien und mit Schutzkonzepten wieder Gottesdienste feiern, teilte die EKHN am Dienstag in Darmstadt mit. Unter anderem seien auch ein Picknick- und ein Moutainbike-Gottesdienst vorgesehen. Das Gebiet der EKHN erstreckt sich auf Teile Hessens und Rheinland-Pfalz. Meteorologen sagen für den Feiertag Temperaturen von über 20 Grad voraus.