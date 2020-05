Frankfurt am Main

Achleitner wirbt um Geduld für Umbau bei Deutscher Bank

20.05.2020, 10:37 Uhr | dpa

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner wirbt bei den Aktionären um Geduld angesichts des Konzernumbaus in schwierigen Zeiten. "Es war richtig und wichtig für die Deutsche Bank, sich neu aufzustellen. Diese Strategie ist die Grundlage dafür, unsere Bank wieder nachhaltig profitabel zu machen", sagte Achleitner am Mittwoch bei der Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns. "Ich weiß, dass viele Menschen angesichts unserer wechselhaften Geschichte in der jüngeren Vergangenheit immer noch Zweifel haben. Ich persönlich bin da viel zuversichtlicher."

Nach fünf Verlustjahren in Folge stellt sich Deutschlands größtes Geldhaus angesichts der Corona-Pandemie auch 2020 auf Rückschläge ein. "Natürlich werden wir im zweiten oder dritten Quartal sicherlich Corona-Effekte sehen", hatte Konzernchef Christian Sewing anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal Ende April gesagt.

In der vorab veröffentlichten Rede Sewings zur Hauptversammlung kündigte der Manager an, dass die wegen der Corona-Krise vorübergehend auf Eis gelegten Gespräche zum Stellenabbau wieder aufgenommen werden. Bis Ende 2022 soll die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern um etwa 18 000 auf weltweit 74 000 sinken.