Frankfurt am Main

Diebstahl: Ex-Spielbank-Angestellter soll in Haft

20.05.2020, 15:08 Uhr | dpa

Ein früherer Mitarbeiter der Spielbank Bad Homburg ist wegen Diebstahl und Unterschlagung in Millionenhöhe am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt worden. Der 28-Jährige hatte nach Überzeugung des Gerichts Anfang 2018 zunächst Fremdwährungen aus dem Kasino-Tresor entnommen und später Bargeldeinnahmen beiseite geschafft. Der Schaden für das Kasino betrug mehr als eine Million Euro. AZ 7350 Js 204778/19

Laut einer psychiatrischen Expertise gilt der Angeklagte als hochgradig spielsüchtig. Das Gericht ging deshalb von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit aus, was sich strafmildernd auswirkte. Darüber hinaus wurden das fehlende "Kontroll- und Risikomanagement" in der Spielbank zugunsten des Angeklagten gewertet. Obwohl er erst kurze Zeit als Assistent der Geschäftsführung in dem Kasino tätig war, hatte er ungehinderten Zugang zu den Geldbeständen. Das entwendete Bargeld verspielte er zum größten Teil in einer anderen Spielbank. Darüber hinaus leistete er sich ein großes Auto und teure Kleidung. Vor Gericht zeigte er sich umfassend geständig.

Im Strafmaß orientierte sich das Gericht an dem Antrag der Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft wollte eine Strafe von drei Jahren und acht Monaten. Der Haftbefehl gegen den elf Monate lang in Untersuchungshaft einsitzenden Mann wurde aufgehoben. Es bestehe keine Fluchtgefahr mehr. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.