Frankfurt am Main

Vorarbeiten zu Sanierung der Paulskirche begonnen

20.05.2020, 18:33 Uhr | dpa

Um die Fassade der Paulskirche in Frankfurt sanieren zu können, wird das Denkmal digital untersucht. Ein Vermessungsbüro erstellt derzeit hochauflösende Bildpläne der gesamten Außenfassade, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Damit sollen die Schäden an der Sandsteinfassade erfasst und kartiert werden. Auch Arbeiten am Brandschutz und an der Haustechnik stehen an. Derzeit werde die Ausschreibung vorbereitet, mit der ein Planungsbüro gesucht werde, erklärte die Stadt. Im Sommer 2023 sollen die Sanierungsarbeiten beginnen - in dem Jahr feiert die Paulskirche ihr 175. Jubiläum. 1848/49 tagte hier die Nationalversammlung, das erste demokratische Parlament Deutschlands.