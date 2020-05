Frankfurt am Main

Sommerlicher Vatertag: Polizei zufrieden mit Verhalten

21.05.2020, 15:45 Uhr | dpa

Strahlender Sonnenschein hat in Hessen zahlreiche Menschen, unter ihnen auch viele Vaterstagsausflügler, am Feiertag vor die Tür gelockt. Die Polizei zeigte sich dennoch landesweit zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. "Ein klar und deutliches "nein"" teilte der Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt am Nachmittag hinsichtlich der Frage nach größeren Verstößen gegen die Corona-Verordnung mit. Auch die anderen Polizeipräsidien in Hessen bestätigten: Es ist viel los, aber bisher gab es keine besonderen Vorkommnisse.

So hieß es von der Polizei aus Kassel, es sei zwar "mehr als sonst los". Aber bisher sei es nicht zu "ausschweifenden Festen" gekommen, teilte ein Sprecher mit. "Der ein oder andere Tropfen Alkohol führt zwar dazu, dass man sich näherkommt, als man sollte", hier reagierten die Leute aber unverzüglich auf die Ansprache durch die Polizei.

In Hessen sind grundsätzlich Ausflüge etwa mit dem Bollerwagen erlaubt, es gelten landesweit aber nach wie vor Kontaktbeschränkungen. So dürfen nach wie vor in der Öffentlichkeit nur Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten gemeinsam unterwegs sein. Mancherorts gilt eine Maskenpflicht, außerdem müssen die Hygiene- und Abstandsregeln insbesondere in den inzwischen wieder geöffneten Gaststätten beachtet werden. In den Restaurants gelten zudem weitere Auflagen, so müssen Gäste etwa ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Ein Sprecher der Darmstädter Polizei sprach am Nachmittag von lediglich "kleineren Meldungen". Hin und wieder sei das Nicht-Einhalten von Abstandsregeln gemeldet worden, beim Eintreffen der Polizei vor Ort hätten sich aber alle an die Vorgaben gehalten. Auch die Polizeipräsidien aus Offenbach, Wiesbaden und Gießen meldeten keine besonderen Vorkommnisse. "Bisher ist alles ruhig", sagte ein Sprecher aus Wiesbaden.

Wie die Polizei im Vorhinein mitgeteilt hatte, sollte zum Feiertag Christi Himmelfahrt auf die Vernunft der Menschen gesetzt werden. Es sei keine besondere Präsenz geplant, hatte ein Sprecher des Innenministeriums mit Blick auf die Vatertagsausflügler gesagt.

Das Wetter zeigte sich am Feiertag Christi Himmelfahrt von seiner sommerlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte Höchstwerte von bis zu 28 Grad im Rhein-Main-Gebiet und viel Sonne mit.