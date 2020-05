Frankfurt am Main

Nach 65 Fällen in Unterkunft sieben weitere Infizierte

22.05.2020, 13:06 Uhr | dpa

Weitere sieben Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Frankfurter Stadtteil Bockenheim sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies teilte eine Sprecherin des Frankfurter Gesundheitsdezernats am Freitag mit. Allen gehe es klinisch gut, eine stationäre Behandlung im Krankenhaus sei bei niemanden notwendig gewesen. Bei 65 Menschen war bereits zuvor eine Infektion nachgewiesen worden, eine Person war demnach in ein Krankenhaus gekommen.

Nach Angaben des Sozialdezernats sind und werden die Infizierten an drei verschiedenen Standorten untergebracht. Die ersten elf der positiv getesteten Bewohner der Unterkunft waren demnach bereits in ein Appartement-Hotel umgezogen. Weitere Menschen zogen am Donnerstag in ein Hotel, in dem eigentlich drogenkranke Infizierte untergebracht werden sollen. Weitere 52 positiv getestete Menschen und ihre Familienmitglieder sollten demnach ab Freitagmittag in ein anderes Appartement-Hotel umziehen, das kurzfristig akquiriert werden konnte.

Zudem sollen nach Angaben des Gesundheitsdezernats am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche alle übrigen, nicht infizierten Bewohner der Unterkunft noch einmal getestet werden. Sie stehen demnach zurzeit unter zweiwöchiger Quarantäne. In der Gemeinschaftsunterkunft selbst hat das Gesundheitsamt zum Schutz der rund 300 bisher nicht infizierten Bewohner zusätzliche Vorgaben gemacht.