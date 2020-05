Frankfurt am Main

Medizindekan lobt Arbeit der Uni-Klinken in der Corona-Krise

26.05.2020, 06:06 Uhr | dpa

Prof. Stefan Zeuzem, Direktor des Zentrums für Innere Medizin des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main, gibt in seinem Büro ein Interview. Foto: Arne Dedert/dpa (Quelle: dpa)